No momento em que todo o planeta volta a sua atenção para um quadro emergencial que surgiu com a pandemia de Covid-19, a comunidade acadêmica busca soluções para as mais diversas problemáticas que tenham impacto direto no combate e na prevenção da doença. No Instituto Federal de Sergipe (IFS), as iniciativas começaram assim que os primeiros casos foram registrados tais como mapeamento de casos e produção de materiais hospitalares. Agora os projetos elaborados no âmbito da instituição e que entreguem produtos destinados ao enfrentamento da doença contarão com o investimento de R$ 300 mil.

Por meio de edital da Pró-reitoria de Pesquisa e Extensão do IFS (nº 02/2020), serão selecionadas iniciativas que já estão sendo desenvolvidas ou mesmo novos projetos a serem executados na instituição que desenvolvam materiais para colaborar nas lacunas existentes nos serviços de enfrentamento da Covid-19. “Os trabalhos que já estavam em andamento na instituição até agora foram pensados e elaborados por inciativa dos próprios servidores, que contavam com o suporte da iniciativa privada e da sociedade. Agora cada um dos seis projetos selecionados contará com o aporte financeiro do IFS de R$ 50 mil para gastos com a compra de matéria-prima, prioritariamente”, explica Chirlaine Cristine Gonçalves, pró-reitora de Pesquisa e Extensão.

Ela ressalta ainda que a prioridade é para o uso dos equipamentos já existentes na instituição, nos laboratórios dos campi e dos cursos. Além disso, os servidores autores e coautores dos projetos trabalharão de forma voluntária, pois os recursos do edital devem ser usados na elaboração dos produtos destinados ao combate da doença, como produção de álcool em gel, máscaras hospitalares e outros materiais que possam suprir demandas da sociedade e dos hospitais nesse momento de emergência de saúde pública.

Como participar

Poderão se inscrever até a próxima sexta-feira, dia 10 de abril, os projetos alinhados ao objetivo do edital, de elaboração de material que auxilie no combate à pandemia do coronavirus, com equipe composta por dois a cinco servidores da instituição, sendo que o autor do trabalho deve ser professor e os coautores podem ser tanto professores como técnicos-administrativos da educação (TAE). Os participantes devem possuir titulação mínima de especialista, regime de carga-horária de 40 horas semanais e não apresentar pendências com a Propex e com a Diretoria de Inovação (Dinove), entre outros requisitos previstos no edital.

Para cadastrar o projeto, o autor deverá preencher o formulário de projeto simplificado (anexo I do edital) e enviar por meio do sistema de publicações da instituição (Sispubli), além de seguir o protocolo indicado no edital. A análise e o julgamento dos projetos submetidos ocorrerá por meio do Comitê Gestor de Avaliação, com resultado previsto para sair no dia 13 de abril, já os recursos administrativos estarão disponíveis no dia 14 de abril e o resultado final será publicado em 16 de abril, com aplicação imediata dos projetos.

Acesse o edital nº 02/2020/PROPEX/IFS de ações institucionais de combate e prevenção à Covid-19.