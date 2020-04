Na última terça-feira, 07, o prefeito de Simão Dias, Marival Santana (PSC), gravou fez um pronunciamento junto aos seus secretários e informou que o Município endurecerá as medidas de enfrentamento ao novo coronavírus (Covid-19).

De acordo com o prefeito, a mudança no método de enfrentamento decorre da confirmação do primeiro caso de Covid-19 em Simão Dias, que já tem mais de 100 pessoas que chegaram de outras localidades sendo monitoradas.

“A partir de amanhã [08/04], nós estaremos em algumas ruas do nosso município, bem como na entrada da nossa cidade monitorando e aferindo a temperatura das pessoas que entram em nosso município. Vocês tenham a certeza que se vocês estiverem com a temperatura alta, vocês não poderão entrar nesta cidade, porque não podemos permitir que esse vírus venha a se alastrar”, informou Marival.

Ainda em seu pronunciamento, o prefeito de Simão Dias pediu para que os cidadãos permaneçam em suas residências e não mais nas calçadas, bem como que apenas um integrante da família fosse as compras, além de fazer um apelo para aqueles que ainda duvidam da letalidade do Covid-19 e que por isso continua transitando pelas ruas da cidade.

“Tem pessoas que já foram infectadas e dizem não ligar para isso. Infelizmente tem pessoas que agem dessa forma. Mas essa pessoa precisa entender que você tem familiar e que você tem que contribuir com a saúde da população. Por isso, deixo aqui esse apelo, pois o nosso trabalho será muito mais eficaz se tiver a colaboração de todos os simãodienses”, argumentou o prefeito.