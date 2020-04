Apesar do decreto estadual ordenando o fechamento de estabelecimentos não essenciais a sociedade, muitos comerciantes seguem descumprindo a medida e, por conseguinte, alvo de ações policiais.

Em Lagarto, por exemplo, na última terça-feira, 7, policiais do 7º Batalhão de Polícia Militar (7ºBPM) fecharam mais um bar. O caso ocorreu no povoado Colônia Treze, na zona rural do município.

Na ocasião, os militares flagraram idosos e pessoas próximas da terceira idade em meio ao consumo de bebidas alcoólicas e próximas umas das outras. Diante disso, o estabelecimento foi fechado.

Já o responsável pelo estabelecimento comercial foi encaminhado para a sede do 7ºBPM, situado na cidade de Lagarto, onde assinou um Termo de Ocorrência Circunstanciado, “para posterior criminalização”.