Diante da pandemia do novo coronavírus e da necessidade de fortalecimento da Saúde, os deputados estaduais Capitão Samuel (PSC) e Maria Mendonça (PSDB) passaram a defender, na Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, a redução dos salários da classe política.

Inicialmente, a deputada Maria Mendonça sugeriu a redução dos salários de todos os mandatários, do Executivo, Legislativo e Judiciário, com o intuito de garantir recursos para investir no enfrentamento aos efeitos do Coronavírus. Para ela, essa medida já deveria ter ter partido de Brasília e ser seguido por todos os entes federados.

“Praticamente toda a cadeia produtiva do país está parada, dada a necessidade do isolamento social para que a proliferação do vírus não avance. Isso por si só já gera uma grande baque na economia e, naturalmente, incertezas sobre a manutenção dos empregos, impactando diretamente em todos os indicadores sociais”, afirmou Maria Mendonça.

E completou: “Ao somarmos forças e adotarmos uma medida como essa, estaríamos contribuindo, inclusive, para o resgate da credibilidade da classe política que tem sido tão desgastada e desacreditada”.

Já o deputado estadual Capitão Samuel foi mais além e passou a defender também “a redução de 20% do valor do duodécimo repassados aos poderes nos meses de abril, maio e junho, ou seja, 20% dos repasses” para o Tribunal de Contas do Estado, Ministério Público Estadual, Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, Defensoria Pública Estadual e da própria Assembleia Legislativa.

“Esse é o momento de cada um, numa demonstração de solidariedade e cumprimento do papel de bem servir à sociedade, fazer a sua parte, e para que isso aconteça sugiro que o esforço inicie da classe política e dos poderes”, afirmou o deputado Capitão Samuel.