Policias do 7° Batalhão de Polícia Militar (7° BPM) apreenderam duas motocicletas com chassis adulterados, em Lagarto, na última terça-feira, 7, enquanto reforçavam o policiamento da cidade.

Segundo o 7° BPM, os veículos, supostamente oriundos de leilão, na condição de sucata, circulavam pelas ruas de Lagarto equipados com peças de origem desconhecida. Por isso, a Polícia Militar ressalta que todos os veículos flagrados com chassi adulterado ou sem placa, serão apreendidos e encaminhados ao pátio do Detran, em Aracaju.

“Quem de alguma forma promove o comércio ilegal de motos de leilão, auxilia direta ou indiretamente, o roubo de motos”, afirma o 7° BPM.