Na primeira sessão remota de sua história, a Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese) reconheceu o estado de calamidade pública em 36 municípios, dentre os quais estão: Lagarto, Simão Dias e Tobias Barreto, todos situados na região centro-sul. O reconhecimento tem validade até 31 de dezembro de 2020.

Os reconhecimentos concedidos foram o resultado de solicitações encaminhadas pelos prefeitos em virtude da pandemia do novo coronavírus (Covid-19). De acordo com a Alese, os pedidos estão amparados pela Lei federal nº 12.340, de 2010, a qual prevê que a calamidade pública se dê em “situação anormal, provocada por desastres, causando danos e prejuízos que impliquem o comprometimento substancial da capacidade de resposta do poder público do ente atingido”.

Por isso, durante a votação, os deputados foram unanimes na aprovação dos decretos, por entenderem que a pandemia impactará sobre as principais receitas dos Municípios – valores arrecadados – que são as verbas que bancam, por exemplo, as despesas com pessoal e a manutenção de serviços públicos, principalmente agora, com a situação da saúde pública.

Com a aprovação do reconhecimento de calamidade pública, os prefeitos poderão ter alguns direitos após publicação do decreto no Diário Oficial de Sergipe, a exemplo da suspensão do prazo da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), das dispensas de metas fiscais e de limitação do empenho. Uma vez que o esperado é que haja uma queda nas arrecadações.

Decretos poderão ser cassados

Ainda durante a sessão remota, o deputado estadual Doutor Samuel (Cidadania) declarou que a fiscalização do poder executivo municipal deverá ser acompanhada pela Câmara de Vereadores dos municípios, como será pelos órgãos do Ministério Público e do próprio Tribunal de Contas. “Se encontrarmos irregularidade, cassaremos esses decretos”, avisou o parlamentar.

Municípios com o pedido de calamidade aprovado: Amparo do São Francisco, Aquidabã, Aracaju, Areia Branca, Barra dos Coqueiros, Boquim, Canindé do São Francisco, Capela, Carmópolis, Cedro de São João, Estância, Frei Paulo, General Maynard , Itabaiana, Itabaianinha, Itaporanga d’ Ajuda, Japaratuba, Lagarto, Laranjeiras, Malhada dos Bois, Maruim, Neópolis, Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora do Socorro, Porto da Folha, Propriá, Riachuelo, Ribeirópolis, Santa Luzia do Itanhy, Santa Rosa de Lima, São Cristóvão, Simão Dias, Tobias Barreto, Tomar do Geru e Umbaúba.