Com o objetivo de melhorar os serviços básicos de saúde, na última quarta-feira, 8, a Prefeitura Municipal de Riachão do Dantas efetuou a entrega de 38 balanças digitais e fitas métricas aos Agentes Comunitários de Saúde (ACS).

De acordo com a gestão municipal, os equipamentos entregues “são de suma importância para a realização do trabalho e acompanhamento do desenvolvimento das crianças riachãoenses”.

Além disso, devido a pandemia do novo coronavírus (Covid-19), a entrega dos equipamentos se deu por agendamento prévio. A ideia foi não promover aglomerações e continuar respeitando as orientações do plano de contingenciamento proposta pelos órgãos fiscalizadores.