Nesta quarta-feira, 08, policiais do 7º Batalhão de Polícia Militar (7ºBPM) efetuaram duas prisões pelos crimes de ameaça e agressão física no município de Lagarto. Uma das vítimas é do sexo feminino.

A primeira prisão ocorreu ainda na manhã de hoje, quando os policiais foram acionados por um cidadão que afirmou ter sido agredido e ameaçado e que portanto estava temendo pela própria vida.

“A vítima relatou que teria sido agredida na última terça-feira e que nesta manhã foi novamente procurado pelo agressor, que o ameaçou de morte, impedindo que a vítima saísse da própria residência. De pronto, os policiais militares conduziram o suspeito para o 7º Batalhão, onde foi lavrado o Termo de Ocorrência Circunstanciado para posterior responsabilização criminal”, relatou a PM.

Já a segunda prisão foi realizada no povoado Brejo, na zona rural de Lagarto. Lá os policiais realizaram algumas diligências e deram voz de prisão a um homem que foi acusado de agredir a sua ex-companheira. O caso foi encaminhado para a Delegacia Regional de Lagarto.