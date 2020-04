Em decorrência da necessidade da promoção do isolamento social para conter a propagação do novo coronavírus (Covid-19), o Secretário Municipal de Educação, Magson Almeida, assinou uma portaria antecipando o recesso escolar em toda a Rede Pública Municipal de Ensino.

De acordo com a portaria, que foi assinada nesta quarta-feira, 08, o recesso escolar terá início nesta quinta-feira, 09 de abril, e encerrará na próxima quarta-feira, 23 de abril. A medida já está em vigor e por consequência altera o calendário escolar de 2020 de todas as unidades de ensino do Município de Lagarto.

Ainda em seu despacho, o secretário afirma que a medida foi tomada considerando a necessidade de minimizar os impactos no calendário educacional em virtude da suspensão das aulas, o cumprimento da carga horária mínima de aulas por ano estabelecido na Medida Provisória nº 934, de 1º de abril de 2020.