Em virtude da pandemia do novo coronavírus, o Prefeito de Poço Verde, Everaldo Iggor Oliveira, endureceu as medidas preventivas à propagação do novo coronavírus no município. O ato foi formalizado por meio do decreto nº 045/2020, que foi publicado depois da confirmação de casos da Covid-19 em Simão Dias e Poço Verde.

Diante disso, prefeito determinou o fechamento das estradas vicinais e a instalação de uma barreira educativa nas principais vias de acesso ao município. De acordo com o gestor, a barreira tem o objetivo de prestar orientações visando a prevenção ao novo coronavírus.

O prefeito também decretou o toque de recolher. Em vigor desde a última quarta-feira, 08, e com validade até o dia 17 de abril, com esta medida, os todos os cidadãos terão obrigatoriamente que estarem recolhidos em suas residências das 20h até às 5h do dia seguinte.

Sendo assim, em Poço Verde está terminantemente proibido durante os dias 8 e 17 de abril, das 20h às 5h, a circulação e permanência de pessoas nas praças públicas, ruas, calçadões, espaços de lazer comunitário, estacionamentos coletivos e equipamentos de esportes municipais. A única ressalva são para serviços considerados essenciais, como hospitais e supermercados.