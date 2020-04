Nesta quarta-feira, 08, o promotor eleitoral Antônio Carlos Nascimento Santos solicitou ao Superintendente da Polícia Federal em Sergipe, Dr. Marcos Renato da Silva Lima, que instaure um Inquérito Policial Eleitoral em desfavor do radialista e pré-candidato a vereador pelo PDT em Lagarto, Aloísio Andrade (Prefeitinho).

Além disso, o promotor ainda solicitou ao Tenente-Coronel Arthur Ervilha, comandante do 7º Batalhão de Polícia Militar (7ºBPM), e a Dra. Michelle Araújo, Delegada Regional de Lagarto, que adotem medidas no sentido de proibir/impedir a intermediação de favores em trocas de votos.

Para que fique claro, a ação do promotor eleitoral foi motivada por um áudio gravado pelo pré-candidato Prefeitinho dirigido a uma senhora de prenome Elza, no qual ele solicita que a mesma o encaminhe os documentos dos mototaxistas de Lagarto para cadastrá-los no Auxílio Emergencial do Governo Federal.

No ato, o radialista, que se propôs a realizar o cadastro dos mencionados trabalhadores, pede como troca “um votinho”. Por isso, o promotor quer uma investigação para apurar se Prefeitinho infringiu o art. 299 do Código Eleitoral.

Em áudio o pré-candidato diz:

“Elza eu vou precisar que você me passe uma informação sobre os mototaxistas, eu quero começar a cadastrar eles amanhã para eles receberem aqueles R$ 600,00, entendeu? Mas eu queria assim, tentar pegar os documentos deles, se tiver RG, CPF, esses dados pra que eu possa preencher, eu não posso tá visitando de ponto em ponto, pra não fazer aglomeração, a gente juntava os documentos desse pessoal todo em um local, na rádio, o que for, meu pessoal lá iria digitar, como é que você pode me ajudar nesse sentido, hein? Pra gente ajudar esse povo, é R$ 600,00 por mês, durante três meses, amanhã cedinho já está disponível no site do governo como é que faz a inscrição, nem todo mundo sabe fazer, aí claro que em troca cada um a pode arrumar um votinho pra mim mais tarde”, disse.