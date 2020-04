Nos próximos dias, a Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social e do Trabalho de Lagarto (Sedest) fará a distribuição dos Cartões Mais Inclusão (CMAIS) a 1.583 cidadãos lagartenses em situação de vulnerabilidade social. É que os cartões devem chegar ao Município entre os dias 13 e 20 de abril, conforme anúncio do Governo do Estado.

Procurado pelo Portal Lagartense, o Secretário Municipal do Desenvolvimento Social e do Trabalho, Valdiosmar Vieira, informou que os beneficiários devem permanecerem em suas residencias aguardando do contato da Sedest. Uma vez que a pasta fará a distribuição dos cartões de maneira a prevenir a ocorrência de aglomerações, como recomenda os principais órgãos de saúde do país.

O CMAIS trata-se de um cartão de compras, na modalidade de crédito, pré-pago, que não pode ser usado para a realização de saque em dinheiro. Com ele, os beneficiários terão um crédito de R$ 100,00 por mês, pelos próximos três meses, somente para comprarem seus alimentos nos estabelecimentos credenciados na rede Banese.

De acordo com o Governo do Estado, os cartões já serão entregues neste mês de abril com o saldo de R$ 100,00, para que as pessoas possam de imediato realizarem suas compras. Além disso, a partir de maio, o valor será creditado no dia 10 de cada mês. Já as lojas que estão credenciadas a rede Banese em Lagarto ainda não foi divulgada pelo Estado.

Vale destacar que o programa de transferência de renda lançado pelo governador Belivaldo Chagas, através da lei 8.664 de 25 de março de 2020, tem caráter temporário e emergencial, para promover o acesso à alimentação para pessoas em situação de vulnerabilidade social e insegurança alimentar e nutricional, enquanto durarem as medidas de restrição preventivas à transmissão do coronavírus.

Por isso, receberão os cartões apenas as pessoas registradas no Cadastro Único para Programas Sociais – CadÚnico que se encontram em situação de extrema pobreza; que não recebem outro benefício do governo estadual (Programa Mão Amiga ou Aluguel Social); que possuem uma renda de até R$ 65,00 e que também não estejam recebendo Bolsa Família [Governo Federal].