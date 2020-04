O policial militar de Sergipe que havia sido diagnosticado com a Covid-19 no dia 4 do corrente mês, recebeu alta na última quarta-feira, 8, segundo a assessoria de comunicação da Polícia Militar do Estado de Sergipe (PM/SE).

Por ter problemas renais, o sargento da PM havia sido internado com dores nos rins e febre e, por isso, fazia parte do grupo de risco. Saindo do hospital onde estava internado, o PM foi homenageado e aplaudido pela equipe médica.

Em nota, a assessoria da PM/SE agradeceu às equipes médicas, ressaltando que os profissionais de saúde foram eficientes e fundamentais na recuperação do policial.

“Nesse momento, é importante ressaltar que todos que contribuíram direta ou indiretamente para a melhora do quadro do nosso colega de farda, com ações e orações, foram imprescindíveis para que o quadro evoluísse positivamente”.

A PM/SE afirma ainda que está atenta e que vem adotando medidas para proteção dos policiais militares que estão diuturnamente no serviço para proteger a sociedade. “Reforçamos a todos a importância da higienização principalmente das mãos e proteção do rosto, além do uso dos EPI’ s que são distribuídos pela Corporação”, finaliza.