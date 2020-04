Nesta semana a CBF anunciou um pacote de medidas com o objetivo de ajudar os clubes financeiramente durante o período de suspensão das atividades por conta da pandemia do novo coronavírus.

Por isso, a entidade destinou mais de R$ 19 milhões aos clubes das séries A e B do Campeonato Brasileiro feminino, além de dar o mesmo apoio aos times das séries C e D do Campeonato Brasileiro masculino, sendo que cada um dos 68 clubes da quarta divisão irá receber R$ 120 mil, dentre eles, o Freipaulistano e o Itabaiana, representantes de Sergipe na competição.

Já o Santos Dumont, representante do estado na segunda divisão do Brasileirão feminino, receberá R$ 50 mil como ajuda para administrar suas finanças.

Segundo a Federação Sergipana de Futebol (FSF), outra medida utilizada pela CBF para minimizar os problemas neste período foi a antecipação da segunda parcela da cota de transmissão do Campeonato Brasileiro da Série B. A equipe do Confiança vai participar da competição e já teve acesso a cota inicial.

Em nota, a FSF afirma que antecipou junto a CBF a quantia de R$ 120 mil, que foi utilizada na compra de passagens aéreas para atletas das equipes que disputam o quadrangular do estadual para que eles voltem para suas casas neste momento de pandemia. A entidade afirma ainda que pagou todas as taxas de arbitragem do Campeonato Sergipano da Série A1, encargos sociais, salários e férias dos seus colaboradores.

Como não disputa o Brasileirão, a equipe do Sergipe, que está no quadrangular final do Sergipão 2020, ficou de fora desse primeiro apoio financeiro da CBF. Por isso, a FSF disse, ainda em nota, que seu presidente, Milton Dantas, segue conversando diariamente com os gestores da CBF para obter um auxílio financeiro para o clube.