Na última quarta-feira, 8, a rainha da “sofrência”, Marília Mendonça, bateu o recorde de maior live da história do Youtube, atraindo 3,2 milhões de espectadores simultâneos em seu canal na plataforma, por volta das 20h45.

O recorde anterior pertencia a dupla sertaneja Jorge & Mateus que no último sábado, 4, atraíram 3,1 milhões de usuários simultâneos. Além disso, a dupla entrou para o top 10 dos vídeos de músicas mais vistos no Youtube em 24 horas, com 37 milhões de visualizações, melhor marca para artistas brasileiros, até então, já que esta também já foi superada pela rainha da sofrência que atingiu 54,7 milhões de visualizações em pouco mais de 12h.

O primeiro recorde veio em 2018, com a artista estadunidense, mundialmente famosa, Beyoncé, que atraiu 458 mil usuários simultâneos durante sua apresentação no festival Coachella. Mas os artistas só passaram a investir mesmo nas lives caseiras, principalmente no Instagram, após as medidas de isolamento social para frear a contaminação pela Covid-19.

No dia 28 de março, o cantor Gusttavo Lima superou o recorde de Beyoncé, atraindo 731 mil usuários simultâneos em uma live que durou mais de cinco horas e contou com uma grande estrutura de câmeras, além do apoio de patrocinadores.

Aliás, esse é outro fator que eleva a conquista de Marília Mendonça, já que sua live durou 3h30 e sem contar com uma superprodução para que a transmissão acontecesse da forma mais segura possível.