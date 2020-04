A pandemia do Covid-19 é dinâmica, com atualizações contantes sobre os números de casos, novas descobertas científicas e mudanças necessárias nas orientações pelos órgãos competentes. Dessa forma, é natural que novas dúvidas surjam a cada dia. Pensando na necessidade de orientação da população, a Liga Acadêmica de Farmacologia Clínica de Lagarto criou a Central de Informações sobre o Covid-19. A comunicação é feita via Whatsapp, mas as perguntas e respostas são divulgadas em diversas plataformas. A parceria com a Liga Acadêmica em Inclusão dos Deficientes Auditivos e Surdos na Saúde permite também que o conteúdo seja acessada por surdos, no instagram da Laidass. Todas as perguntas são respondidas pelos alunos com supervisão dos docentes.

Até o momento, os grupos contam, ao todo, com 414 participantes, mas ainda têm disponibilidade para novos integrantes. “Nosso objetivo é atender um bom número de pessoas porque sabemos como muita gente tem dúvidas a respeito. Às vezes, a dúvida de uma pessoa é a mesma de várias, então, com uma ação, já conseguimos resolver a questão de muita gente”, avalia a coordenadora da Central, professora Tais Cristina Unfer, do Departamento de Farmácia de Lagarto.

Os grupos funcionam assim: a população envia as dúvidas, os alunos elaboram a resposta, em parceria com as docentes e as respostas são publicadas no grupo. Quem tem interesse de participar, pode clicar diretamente no link de acesso (acessar via celular). As perguntas podem ser enviadas entre 19h e 21h.

Outra iniciativa que une Saúde e mídias digitais no enfrentamento ao Covid-19 é o podcast Princípio Ativo, que também conta com supervisão dos professores. O primeiro episódio já está disponível no Spotify, neste link e conta com a participação do professor Rafael Marques, também do Departamento de Farmácia de Lagarto.

A Central de Informações é uma ação da Liga Acadêmica de Farmacologia Clínica de Lagarto (LAFAC-Lag) e do Centro de Informações sobre Medicamentos da UFS-Lagarto (CIMUFS-LAG). Ela conta com o apoio do Conselho Regional de Farmácia de Sergipe (CRF-SE), da Universidade Federal de Sergipe Campus Lagarto (UFSLag), Departamento de Farmácia de Lagarto (DFAL), o Laboratório de Estudos em Cuidados Farmacêuticos (LECFAR) e o Laboratório de Desenvolvimento Farmacêutico, todos vinculados ao DFAL.