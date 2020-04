No fim da tarde desta quinta-feira, 9, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) confirmou o segundo caso de Coronavírus (Covid-19) no município de Pacatuba. O primeiro foi confirmado no boletim epidemiológico divulgado ontem, 08.

Segundo a SES, o novo caso “Trata-se de uma mulher de 38 anos que veio em viagem do Estado de São Paulo, na companhia da pessoa que testou positivo anteriormente. O município passa a ter dois casos confirmados”.

Além disso, devido ao caso confirmado ontem, a SES informou que a Secretaria Municipal de Saúde de Pacatuba solicitou exames para testar todos os contatos sintomáticos do caso confirmado. Apenas ela testou positivo.

“A mulher segue em quarentena, em casa, com quadro de saúde estável. Todos os familiares também foram orientados a cumprir a quarentena”, acrescentou a Secretaria de Estado da Saúde.

Com este, Sergipe passa a ter 40 casos confirmados e quatro óbitos.