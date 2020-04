Devido a pandemia do novo Coronavírus (Covid-19), o reitor Angelo Antoniolli assinou uma portaria suspendendo o início do período letivo regular 2020.1 nos campi de Aracaju, São Cristóvão, Itabaiana e Laranjeiras. A previsão inicial era que as aulas fossem retomadas no dia 27 de abril.

“Os prazos finais para requerer dispensa de matrícula para o período letivo 2019.2 e inscrição em componentes curriculares isolados e em trânsito para o próximo período, bem como os novos prazos para dispensa de matrícula, solicitação e reformulação de matrícula para 2020.1 serão oportunamente reagendados”, informa a portaria.

A medida adotada pelo reitor considerou a situação de emergência em saúde pública devido à propagação do novo coronavírus; a Portaria nº 241/2020/GR, de 17 de março de 2020, que suspendeu as atividades acadêmicas presenciais na UFS; o decreto do Governo do Estado de Sergipe Nº 40.567, de 24 de março de 2020, que atualiza, consolida e estabelece novas medidas de enfrentamento e prevenção à pandemia; e a manifestação do Comitê de Prevenção e Redução de Riscos para a Covid-19 da própria UFS.

Além disso, o vice-reitor Valter Joviniano de Santana informou que a gestão da UFS seguirá monitorando a situação e, a partir de diálogo com as pró-reitorias e os diretores do CCBS, CCET, CCAA, CCSA, CECH, Laranjeiras e Itabaiana, definirá uma nova data para o início das atividades regulares da graduação.

“Quando tivermos segurança sanitária, nossos passos serão: primeiro, daremos a oportunidade para que docentes que não conseguiram encerrar as suas atividades, por conta do perfil do componente curricular, consolidem as atividades e findem 2019.2. Depois, cuidaremos das matrículas. Só, então, daremos início ao período letivo 2020.1”, disse Valter Joviniano, acrescentando: “No momento, a prioridade é a segurança de todos”.