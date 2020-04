Na noite da última quinta-feira, 09, policiais do 7º Batalhão de Polícia Militar (7ºBPM) recuperaram uma motocicleta com restrição de roubo e furto e, em seguida, prenderam o seu condutor.

Segundo o 7ºBPM, o veículo foi localizado após uma série de abordagens realizadas na sede da cidade. Enquanto a prisão ocorreu depois de uma vistoria realizada no veículo que estava com a numeração do chassi raspado, para ludibriar a fiscalização.

Diante disso, os policiais encaminharam o caso para a Delegacia Regional de Lagarto, onde o bem já se encontra a disposição do proprietário.