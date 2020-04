Por meio das suas redes sociais, a prefeita Hilda Ribeiro (SD) anunciou que na próxima segunda-feira, 13, será iniciada a execução da segunda etapa da construção da nova entrada de Lagarto, bem como a pavimentação asfáltica da pista do povoado Açuzinho.

Hilda também anunciou que na próxima sexta-feira, 17, será colocado o asfalto na pista da Lagoa Seca, situada no povoado Colônia Treze, na zona rural de Lagarto. De acordo com a prefeita, as obras respeitam o decreto estadual e as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Procurado pela reportagem do Portal Lagartense, o Secretário Municipal do Planejamento, Adriel Alcântara, explicou que as obras iniciarão porque o decreto do Governo do Estado qualificou a construção civil como serviço essencial e que devido a pandemia do Covid-19, “Todas as construtoras foram notificadas para respeitarem as normas exigidas pela OMS”.

Em relação a segunda etapa da construção da nova entrada de Lagarto, Adriel informou que ela percorrerá 800 metros partindo da rodovia que Lagarto/Itabaiana rumo ao Mercado Municipal José Corrêa Sobrinho. Nesse trecho será implantada a rede de drenagem de águas pluviais, a terraplanagem, e a regularização da via para a posterior a aplicação do asfalto.

Sobre o asfaltamento do trecho que parte da Avenida Brasília até a Rodovia SE-270 (Lagarto/Aracaju), o secretário Municipal do Planejamento informou que será realizada a regularização da via para o recebimento do asfalto.

Cabe destacar que a nova entrada de Lagarto compreende à Avenida Brasília, se estendendo da Rodovia Lourival Batista até à região da feira livre de Lagarto, quase 3,0km de obras. De acordo com o projeto, a via possuirá 8,0 metros de largura totalmente sinalizada e iluminada com lombadas para controle da velocidade e travessia de pedestre, canteiros arborizados, passeio com 1,20m de largura e baias para parada de ônibus.