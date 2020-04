Policiais do 7° Batalhão de Polícia de Militar (7° BPM) prenderam dois trafucantes nesta sexta-feira, 10, após aboradrem um veículo ônix prata que transitava pelo centro de Lagarto. Segundo a polícia, a dupla resider em Aracaju e afirmaram que estavam transportando drogas para a cidade de Simão Dias.

Ainda de acordo com o 7° BPM, os suspeitos também informaram o local onde seria realizada a entrega das drogas. e os policiais foram até o local com o objetivo de prender os outros traficantes. Entretanto, chegando ao local, os militares foram recebidos a tiros, e, ao revidarem, acabaram alvejando dois traficantes que foram a óbito no hospital. Os militares ainda afirmaram que o Sargento Paes Alves chegou a ser atingido por um disparo, mas não corre risco de morte.

Após a ação, dois revólveres foram apreendidos, além de drogas e materiais utilizados para o comércio de drogas.