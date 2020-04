Na manhã desta sexta-feira, 10, Policiais do 7° Batalhão de Polícia Militar (7° BPM), flagraram um cidadão conduzindo um veículo com restrição de roubo, durante abordagens de rotina com o objeto de combater o tráfico de drogas e roubos em Lagarto.

Segundo a polícia, o veículo estava clonado, com placa de um outro carro com as mesmas características. Entretanto, os Militares perceberam o ilícito e deram voz de prisão ao condutor.

A ocorrência foi encaminhada à delegacia de Lagarto para as providências legais.