Na última quinta-feira, 9, a prefeita Hilda Ribeiro, concedeu uma entrevista ao radialista Waldson Diniz na rádio Eldorado FM onde anunciou que nos próximos dias será lançado um aplicativo para ajudar a população na luta contra o coronavírus.

Na entrevista, a prefeita explicou que o lagartense poderá baixar o aplicativo e fazer uma auto-avaliação da sua situação de saúde, respondendo algumas perguntas no próprio App.

O sistema passará orientações para o cidadão, de acordo com os sintomas de saúde relatados. Em seguida, uma sala de monitoramento da Secretaria Municipal de Saúde, composta por diversos profissionais, irá acompanhar e fazer contato com as pessoas, orientando e realizando atendimentos domiciliares.

Esta medida é inovadora em todo o País e a Prefeitura de Lagarto está sendo pioneira no relacionamento virtual com os usuários, evitando filas, aglomerações e mapeando um número maior de pessoas. O aplicativo para celular estará disponível para sistemas Android e IOS (usuários de iPhone).

“Estamos pensando em ampliar a cobertura e o monitoramento dos cidadãos. Precisamos saber exatamente como as pessoas estão se sentindo e onde podemos atuar. Vamos tirar dúvidas, esclarecer situações, levar informações e acabar com as fakes news. Estamos sendo pioneiros e queremos que essa ideia seja copiada e disseminada. Nós estamos investindo em tecnologia para ajudar a população lagartense a atravessar essa pandemia da melhor maneira possível”, afirmou Hilda Ribeiro.

Para as pessoas que não têm smartphones ou não têm habilidade para usar aplicativos, a Secretaria Municipal de Saúde disponibilizará um número de telefone para que possam fazer sua auto-avaliação no mesmo modelo que será feito no aplicativo e, em tempo real.

As informações serão colocadas na plataforma. Todos os dados colhidos serão armazenados em um servidor da Secretária Municipal da Saúde que irá acompanhar a evolução dos pacientes.