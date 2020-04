Por volta das 23h30 desta sexta-feira, 10, um acidente foi registrado na entrada do nacionalmente conhecido Parque das Palmeiras, localizado no povoado Brejo, na zona rural de Lagarto.

Segundo informações colhidas pelo Portal Lagartense, a vítima, popularmente conhecida por Pelé, teria colidido com sua motocicleta em uma árvore e indo a óbito no local.

O Samu foi acionado, no entanto, devido ao óbito, o Instituto Médico Legal (IML) foi comunicado do ocorrido e já designou uma viatura para fazer o recolhimento do corpo.

Além disso, policiais do 7º Batalhão de Polícia Militar (7ºBPM) seguem no local aguardando a chegada do IML.