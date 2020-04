Devido a ocorrência de aglomerações, a Prefeitura Municipal de Tobias Barreto decidiu suspender as atividades de feira livre do município por mais 30 dias. O anúncio foi realizado no último sábado, 12.

De acordo com a Prefeitura de Tobias Barreto, além das aglomerações e das ações educativas na feira livre, a feira da segunda atrai grande número de feirantes e consumidores da Bahia, que já registra mais de 20 óbitos por Covid-19.

A manutenção da suspensão foi oficializada por meio do Decreto Nº 1325/2020 e passa a valer a partir desta segunda-feira, 13. “Por ora, as quitandas, supermercados e mini-feiras diárias são capazes de atender às demandas da população, desde que respeitem as normas e instruções determinadas em prevenção ao Covid-19 (novo coronavírus)”, acrescentou a prefeitura.