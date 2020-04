Na madrugada do último domingo, 12, policiais do 7º Batalhão de Polícia Militar (7ºBPM) apreenderam uma aparelhagem sonora no trevo de acesso Lagarto/Riachão do Dantas.

Segundo o 7ºBPM, a apreensão ocorreu após o recebimento de denúncias e o flagrante do crime de perturbação do sossego pelos policiais militares que para lá foram enviados.

O cidadão foi flagrado em com um veículo Siena “utilizando uma aparelhagem sonora em total desrespeito à tranquilidade pública”. Diante disso, ele foi levado ao 7ºBPM, onde assinou um Termo de Ocorrência Circunstanciado.

Outro caso em Lagarto

Além do caso acima, os PMs também apreenderam outra aparelhagem sonora no Bairro Exposição, em Lagarto. Lá, um veículo foi flagrado com o som ligado em volume acima do permitido. Diante disso, o aparelho foi apreendido e o proprietário encaminhado ao 7ºBPM para os procedimentos cabíveis.