A Universidade Federal de Sergipe lançou, na última semana, o Plano de Ação Emergencial de Assistência Estudantil frente à Covid-19. O plano atende alunos previamente avaliados e assistidos através de programas de assistência estudantil cujos recursos recebidos, provenientes de bolsas de qualquer natureza e auxílios, somados, sejam inferiores a R$ 400 por mês. O Plano de Ação eleva, então, de forma provisória e emergencial o valor mínimo recebido por estudante a R$ 400, beneficiando um total de 1.549 alunos que serão atendidos.

O Plano foi elaborado por decisão do reitor Angelo Antoniolli e teve seus detalhes finais ajustados com o Diretório Central dos Estudantes, através de seus representantes Luiz Felipe Santos, presidente, Beatriz Marques Costa, vice-presidente, e Sarah Cordeiro, do conselho fiscal, e concluído em reunião com o vice-reitor, Valter Joviniano de Santana Filho, e o pró-reitor de Assistência Estudantil, Mario Adriano dos Santos.

Os recursos extras são voltados para aquisição de itens considerados essenciais para o enfrentamento da atual crise, quando as rendas das famílias e, consequentemente, dos estudantes foram gravemente afetadas. Poderão ser aplicados em despesas com alimentação, deslocamentos essenciais para as cidades onde residem, medicamentos e material de limpeza e higienização ou de proteção pessoal, além de outros relacionados ao enfrentamento da Covid-19.

Segundo Luiz Felipe, presidente do DCE, “os brasileiros sentirão com mais força os efeitos da pandemia devido as profundas desigualdades sociais existentes no país. Em um cenário marcado por alto índice de desemprego entre a juventude, a ampliação desse benefício emergencial é uma importante conquista que vai ajudar diversos estudantes de baixa renda a sobreviverem com dignidade em suas casas durante o período de isolamento.”

Para a vice-presidente do DCE, Beatriz Marques Costa, “os maiores riscos frente à Covid-19 têm sido para a parcela mais pobre da população, que sofre com o desamparo do Governo Federal nas áreas econômicas, no saneamento, na moradia e na saúde de qualidade. É bom destacar que as universidades públicas, mesmo com suas dificuldades, estão dando uma imensa contribuição ao enfrentamento dessa pandemia”. Sarah Cordeiro ressaltou que “é papel do DCE, nesse contexto de crise econômica e sanitária, se colocar como linha de frente na defesa da assistência estudantil e da garantia dos direitos sociais nesse período de distanciamento social.”

UFS mantém auxílios

O vice-reitor, Valter Joviniano, destacou a importância da ação como reforço no enfrentamento à Covid-19. “As políticas de assistência estudantil são instrumento de transformação, por permitirem a permanência do aluno e minimizarem as dificuldades resultantes, principalmente da insuficiência de recursos. Tem foco na transformação social que é induzida pela educação. A pandemia que enfrentamos, ocasionada pela Covid-19, além de ser grave problema de saúde pública causa inevitável piora na situação financeira das famílias, notadamente àquelas mais vulneráveis socioeconomicamente, o que corresponde à grande maioria das famílias dos estudantes da UFS”.

Ele observou que o cuidado da UFS é para tentar garantir o sucesso acadêmico dos estudantes que se enquadrem nesse perfil social de vulnerabilidade, minimizar as diferenças e permitir que atravessem melhor esse período de dificuldades. “O plano de ação buscará minimizar o risco adicional trazido pela pandemia. A Universidade Federal de Sergipe traz assim maior proteção e capacidade de enfrentamento da crise e estará ao lado dos alunos até que situação de pandemia esteja controlada”.

O professor José Antônio Alves Barreto, que realizou os estudos de viabilidade, lembrou que “a assistência estudantil da UFS tem mantido todos os auxílios, inclusive com mais de 500 alunos já recebendo um auxílio complementar vinculado à interrupção do funcionamento do Resun e do Refeitório do Campus de Lagarto”.