Na manhã desta segunda-feira, 13, as secretarias estaduais de Saúde informaram que, até o momento, existem 22.318 casos confirmados do novo coronavírus no Brasil, com 1.241 mortes pela Covid-19.

O mais recente balanço divulgado pelo Ministério da Saúde, no último domingo, 12, apontava 22.169 casos confirmados e 1.223 mortes.

Ainda de acordo com informações do Ministério da Saúde, divulgadas no último sábado, 11, 25% dos mortos não integravam o grupo de risco, ou seja, pessoas acima dos 60 anos (que representa 75% das mortes) ou que tenham fatores de risco, como doenças crônicas (74% dos que morreram tinham problema de saúde).