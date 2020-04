No último domingo, 12, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Simão Dias informou a existência de mais um casos suspeito do novo coronavírus no município através de Boletim Epidemiológico.

Ainda de acordo com as informações da SMS, ao todo, Simão Dias possui um caso confirmado; um caso suspeito; seis descartados; e 134 em monitoramento.

Vale lembrar que os casos confirmados são aqueles já submetidos a exames para a detecção, com resultado positivo para a Covid-19; os casos suspeitos são aqueles já submetidos a coleta e que estão aguardando resultado do exame; os descartados são os casos já submetidos a exames para detecção, com resultado negativo para o novo coronavírus; enquanto os monitorados são aqueles de acompanhamento da situação de pessoas com sintomas gripal ou vinda de área de casos confirmados.