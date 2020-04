O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc), lançou o Simulado Online das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A avaliação ficará no sistema até o dia 30 de abril e os interessados em participar deverão acessa-lo por meio do site: https://forms.gle/eForuchausi28GWq8.

De acordo com a Seduc, o simulado é composto por 50 questões de todos os componentes curriculares, seguindo o modelo do Enem. “Ainda reúne questões inéditas formuladas pelos articuladores do Preuni, e questões adaptadas e selecionadas dos exames mais importantes que acontecem no país”, ressalta.

A Secretaria ainda destacou que o simulado poderá ser respondido via smartphone. No entanto, neste caso, a recomendação é que o aparelho esteja em modo paisagem e na horizontal para melhor visualização do texto. As provas tradicionais do Enem 2020 serão aplicadas nos dias 1º e 8 de novembro, dois domingos consecutivos.