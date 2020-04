Na próxima segunda-feira, 20 de abril, o Município de Lagarto comemorá seus 140 anos. Pensando nisso, o Movimento Sarau da Caixa D’água lançará um manifesto cultural com um breve resumo – de conquistas e perdas – de tudo o que a classe artística local viveu nos últimos 10 anos.

O manifesto contará ainda com um apanhado de todos os artistas, poetas, músicos e entusiastas em geral, com fotos, poesias e biografias. Uma vez que, segundo o coordenador do Movimento Sarau da Caixa D’água, Afonso Augusto, a ideia é mostrar para toda a sociedade lagartense toda a riqueza artística que dispõe o município.

“Com esse extrato dos últimos 10 anos, nós queremos mostrar a nossa força, que somos muitos e diversos e que estamos a disposição de todo o município para poder atuar nas mais variadas frentes demandadas. Queremos apenas que se valorize o artista local”, destacou Augusto.

Ele ainda informou ao Portal Lagartense que o manifesto contará com mais de 35 artistas diretamente mencionados. “Aqueles que não foram diretamente citados foi porque não conseguiram enviar o seu material a tempo. Por isso, nós os citamos nos demais textos”, observa.

Já no dia 20 de abril, o manifesto cultural será disponibilizado gratuitamente por meio das redes sociais Instagram, Facebook e WhatsApp. No entanto, os que quiserem obter o documento impresso terá que desembolsar a taxa simbólica de R$ 5,00. “Não queremos lucrar com isso, pois essa taxa é só para custear a impressão da revista e o delivery”, salienta Augusto.

E completa: “Do professor Assuero Cardoso à Marcela Santana, homenagearemos de artistas renomados a artistas em ascensão. Sem cobrar nada de nenhum deles, contando com apoio unicamente dos parceiros do comércio local, os quais também terão seu devido agradecimento”.