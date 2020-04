Com o objetivo de informar a população sobre os auxílios emergenciais do Governo Federal, R$ 600,00 e Estadual, R$ 100,00, na última segunda-feira, 13, a Prefeitura de Riachão do Dantas, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, deu início ao Plantão Social.

De acordo com a gestão municipal, os atendimentos do Plantão Social permanecerão sendo realizados por tempo indeterminado no Ginásio de Esportes Gov. Marcelo Déda, das 08h às 13h. “É de extrema importância que as pessoas só busquem atendimento presencial em último caso”, reforça a Prefeitura de Riachão do Dantas.

Cabe destacar que os auxílios emergenciais foram disponibilizados para que os trabalhadores de baixa renda prejudicados pelas medidas de isolamento social adotadas para conter a pandemia do novo Coronavírus tenham uma renda mínima durante este período.

“Muitas dúvidas surgem sobre esses auxílios e o Plantão Social, divulgado pela administração municipal de Riachão segue recomendações do Ministério da Saúde e da Secretaria de Saúde do município que vem buscando esclarecer todos os questionamentos diante do benefício”, ressaltou o Município.