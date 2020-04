Em decorrência da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), o deputado federal lagartense Fábio Reis (MDB) solicitou ao ministro da Economia, Paulo Guedes, que fizesse o quanto antes a liberação de recursos emergenciais para garantir a manutenção dos serviços prestados pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de todo o Brasil.

Em seu pedido, baseado em dados da própria instituição, Fábio destaca que as Apaes funcionam como uma verdadeira rede de promoção e defesa dos direitos das pessoas com deficiência intelectual e múltipla junto a mais de 250 mil pessoas que sofrem com estes tipos de deficiência.

O parlamentar ainda frisou que a Apae atua de forma setorial trabalhando desde a atenção especializada no processo de reabilitação até o apoio educacional ao estudante deficiente nas séries iniciais do ensino fundamental. Tudo isso sem contar com as alianças firmadas com vários setores da assistência social, e a promoção da autogestão e da convivência familiar. “Trata-se, portanto, de um trabalho exemplar e que merece nesse tempo de pandemia, uma atenção especial pelo poder público”, salienta.

Procurado pelo Portal Lagartense, Fábio destacou a importância dos serviços prestados pelas Apaes de todo o Brasil e informou que a solicitação aguarda a análise do governo federal. “Esse apoio emergencial viria de recursos extras do próprio Ministério da Economia, que deve ter encaminhado a solicitação ao Ministério da Cidadania para a devida análise”, afirmou. “A nossa expectativa é que esses recursos sejam liberados o quanto antes, para não prejudicar os serviços prestados por essas associações”, completou.

Apae Lagarto já passa por dificuldades

A solicitação do deputado federal lagartense foi realizada em bom momento. Uma vez que, para se ter uma ideia, somente a Apae de Lagarto já tem passado por apertos financeiros para manter as suas atividades em tempos de pandemia e de consequente isolamento social.

