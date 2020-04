Devido a necessidade de conter a propagação do novo coronavírus (Covid-19) e da suspensão dos serviços presenciais, a Prefeitura Municipal de Lagarto, por meio da Secretaria do Meio Ambiente, emitiu um comunicado informando que as solicitações de licenças ambientais devem ser solicitadas através do serviço online.

Por isso, os interessados em obter as licenças deverão encaminhar as suas solicitações para os e-mails: sema@lagarto.se.gov.br ou semanotifica@lagarto.se.gov.br, ou por meio da plataforma disponibilizada no site oficial da Prefeitura de Lagarto. A medida respeita as recomendações do órgãos ligados a saúde e ao decreto estadual. “No site oficial da prefeitura, o requerente pode consultar a situação do processo, ou seja, os empreendedores que já solicitaram a licença e querem saber se o processo está em análise, se já foi notificado e emitido. Já para quem ainda não solicitou, pode encaminhar para os e-mails disponíveis, o pedido de solicitação.