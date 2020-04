Nesta segunda-feira, 13, a Prefeitura de Riachão do Dantas, através da Secretaria Municipal de Saúde, realizou uma ação efetiva na feira livre do povoado Tanque Novo de conscientização das medidas de prevenção aos feirantes e consumidores. A ação de orientação foi realizada pelos Agentes de Endemias do município.

Os agentes estiveram presentes para orientar sobre as formas de conter o Coronavírus, ensinando passo a passo como os feirantes e consumidores devem fazer durante a comercialização dos produtos.

São medidas que contemplam desde os cuidados com a higiene pessoal por parte dos trabalhadores à limpeza dos ambientes, superfícies e veículos de transporte.