Além da criação da Unidade de Doenças Respiratórias para triagem e atendimento de casos suspeitos ou confirmados de COVID-19 – em funcionamento desde o início de abril -, o Hospital Universitário de Lagarto (HUL-UFS/Ebserh) também instalará um hospital de campanha para oferta de mais leitos voltados para o cuidado e assistência a pacientes que possam ser acometidos pelo Coronavírus.

O hospital provisório ficará anexo à unidade hospitalar e contará com 20 leitos de média complexidade, que se somarão aos 46 leitos já abertos através da Unidade de Doenças Respiratórias (16 leitos para pacientes suspeitos e 30 leitos para pacientes confirmados). Será erguido com estruturas metálicas, divisórias com laminado estrutural e cobertura e laterais em lona. O novo espaço será uma extensão do HUL no enfrentamento à COVID-19.

Contará também com sala de espera, consultório, posto de enfermagem, sala de acolhimento, antecâmara de paramentação, antecâmara de desparamentação, vestiário, área para repouso de profissionais, além de área de conexão e acesso com o HUL. A equipe médica e assistencial que atuará no novo espaço de atendimento será formada por profissionais que serão convocados através de processo seletivo específico realizado pela Ebserh, com a contratação dos profissionais sendo iniciada já nesta quinta-feira, dia 16 de abril.

O hospital de campanha do HUL será entregue entre 30 e 45 dias, com investimento da ordem de R$ 2,5 milhões em infraestrutura, além de R$ 1,5 milhão destinado a equipamentos. Recursos esses, viabilizados pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) para ações da unidade hospitalar de enfrentamento à COVID-19.

Fortalecimento da Rede de Atenção à Saúde

Para o superintendente do HUL, professor Manoel Cerqueira Neto, o propósito da instalação do Hospital de Campanha pela unidade hospitalar é estruturar e preparar ainda mais o HUL para cuidar e atender pacientes que possam ser acometidos pela COVID-19. “A criação desses 20 leitos, fora os 46 leitos já disponibilizados com a Unidade de Doenças Respiratórias, fortalece a parceria entre as ações da SES e o HUL, como integrante que é da Rede de Atenção à Saúde do estado”, observa.

Para Manoel Cerqueira Neto, a iniciativa favorece a região de saúde de Lagarto envolvendo e agregando todas as secretarias de saúde da regional. “Para o caso de a unidade ser eventualmente demandada para o atendimento de pacientes aqui da região Centro Sul de Sergipe”, comenta. “Como Hospital Universitário é nosso dever servir à população, papel que a Universidade Federal de Sergipe tem orgulho em fazer, além do ensino, pesquisa e extensão”, finaliza.

Os hospitais de campanha ajudam principalmente a desafogar a demanda por leitos para pacientes com Covid-19 de média complexidade, ou seja, usuários que devem permanecer internados, mas que dispensam a necessidade imediata de tratamento intensivo. Normalmente são utilizados para provisão de cuidados temporários de saúde em situações emergenciais, como é o caso da atual pandemia pela COVID-19.