Na tarde da última segunda-feira, 13, o Club Sportivo Sergipe anunciou que a sua casa, o Estádio João Hora de Oliveira, será disponibilizado à Prefeitura de Aracaju para a montagem de um hospital de campanha durante a pandemia.

Segundo o próprio clube, a montagem da estrutura física – que contará com leitos cobertos e refrigerados – acontecerá de acordo com a necessidade de atendimento e do número de casos.

A escolha se deu após uma visita dos agentes municipais de serviços urbanos e de saúde que demonstraram interesse em utilizar o espaço. Durante a avaliação, foram levados em consideração a estrutura, tamanho e capacidade do estádio.

De acordo com o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira, após a montagem, serão 152 leitos disponíveis para o município. Além disso, com a abertura do processo para as empresas responsáveis por construções de hospitais de campanha, serão feitas análises, que devem ficar prontas até o final desta semana, para que na semana seguinte os trabalhos de montagem tenham início.

“Com isso, a gente praticamente monta a infraestrutura definitiva que o município se propôs. Unidades para atender síndromes gripais e retaguarda. Com isso a gente vai ter a possibilidade de atender a quantidade de pessoas dentro da estatística própria do município de Aracaju. E agora vamos discutir com o Governo do Estado a possibilidade de leitos de UTI que é de responsabilidade deles, para que os doentes que chegarem e agravarem o quadro, eles tenham o leito e UTI necessários para ter o tratamento e se recuperarem – disse o prefeito Edvaldo Nogueira”, afirma.

Com informações do globoesporte.com