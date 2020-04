Com o alerta mundial em virtude da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), o investimento na Saúde tem se tornado mais do que necessário. Pensando nisso, a prefeita de Riachão do Dantas, Simone Andrade (PSD), envidou esforços e correu atrás de parcerias para dar o suporte necessário à saúde riachãoense neste momento tão difícil.

Como resultado do empenho da gestora, o senador Rogério Carvalho destinou R$ 400.000,00 e o deputado federal Fábio Mitidieri R$ 391.500,00 para o custeio da saúde (incremento do PAB/COVID). Os recursos foram destinados a título de emendas parlamentares.

Diante disso, a prefeita Simone Andrade agradeceu a destinação de recursos. “Quero tornar público e agradecer ao senador sergipano Rogério Carvalho por destinar recursos de emendas de sua autoria para o município de Riachão do Dantas. O meu reconhecimento em nome do povo riachãoense. Esses recursos destinados pelo senador serão utilizados nos serviços de atenção básica durante o período de prevenção e cuidados com a pandemia do novo Coronavírus”, destacou.

Além de agradecer, Simone valorizou também a parceria com Fábio Mitidieri para a melhoria do município. “Outro amigo e parceiro da nossa gestão que também destinou recursos do PAB/Covid-19 foi o deputado federal Fábio Mitidieri. Por meio de emendas que tem direito, o parlamentar mais uma vez não mediu esforços para nos ajudar, por isso, quero externar o meu agradecimento em nome de todos de Riachão do Dantas pelo seu companheirismo, principalmente no atual momento que os municípios passam”, agradeceu