Em decorrência da pandemia do novo coronavírus (Covid-19) e dos decretos e recomendações que proíbem aglomerações, a Prefeitura Municipal de Lagarto anunciou o cancelamento da audiência pública presencial para a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) do exercício de 2021.

No entanto, devido a importância da LDO 2021, a Prefeitura de Lagarto informou que a população interessada em contribuir com a elaboração da mencionada lei deverá enviar as suas sugestões ou solicitar informações através do e-mail da Secretaria Municipal de Planejamento e Orçamento: seplan@lagarto.se.gov.br.

“A participação popular vai auxiliar a Prefeitura a identificar quais as áreas prioritárias elaborar o plano que será enviado para a apreciação do Poder Legislativo e se aprovado possibilitar a melhoria constante dos investimentos, proporcionando maior efetividade à gestão pública”, ressaltou a gestão municipal.

Cabe destacar que a LDO fixa as metas e prioridades da Administração Pública para o próximo exercício financeiro e norteia a elaboração do orçamento anual além de outros assuntos. Já a sua audiência pública costumava ocorrer no auditório da Secretaria Municipal de Educação.