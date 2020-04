Em mais uma live realizada pela Prefeitura Municipal de Simão Dias para tratar sobre o novo coronavírus (Covid-19), o prefeito Marival Santana (PSC) anunciou que a fábrica da Dakota Calçados instalada no município fará a recontratação dos 254 profissionais demitidos no começo do mês de abril.

Segundo o prefeito, a confirmação da recontratação foi lhe passada pela representante da empresa Dakota, de prenome Ivete, durante uma visita que o mesmo realizou a sede da indústria, após a notícia da demissão de 104 funcionários e depois de mais 150.

“A Ivete me falou que tinha 34 pessoas que já tinham pedido demissão por estarem com outros projetos, então ela os incluiu nas demissões. Mas ela disse que todos os 254 funcionários que foram demitidos naquele momento, logo, se Deus assim permitir, quando passar essa pandemia, todos eles serão recontratados”, afirmou o gestor simãodiense.

Marival ainda destacou que o ato da empresa mereceu muita comemoração por parte do poder público municipal. “Isso foi motivo de agradecimento, porque a Dakota nos informou que há 42 anos, eles não têm o hábito de recontratar ex-funcionários. Então estes que saíram vão receber o seguro desemprego por cinco ou seis meses, mas é possível que antes dele acabar, eles já estarão sendo recontratados.

Então vamos torcer para que tudo dê certo para que não haja prejuízo para aqueles profissionais que deixaram aquela unidade neste momento tão difícil”, comentou o prefeito que ainda informou que a Dakota paralisou todas as suas atividades neste mês de abril, dando férias aos funcionários. “Então no dia 20, eles estarão retornando as atividades cumprindo com todas as exigências contidas em nosso decreto”, completou.