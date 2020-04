Na Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese), o deputado estadual lagartense Ibrain Monteiro (PSC) visando auxiliar financeiramente neste período de pandemia os músicos residentes em Sergipe, taxistas e mototaxistas.

Em relação aos músicos, Ibrain apresentou uma indicação para o Governo do Estado no sentido que providencie, através da Secretaria de Cultura e demais órgãos responsáveis, estudos com o objetivo de proporcionar uma ajuda de custo.

Segundo o deputado, a indicação atende a uma reivindicação da UNIMU/SE (União dos Músicos de Sergipe), neste cenário em que não estão sendo realizadas as contratações de seus serviços por conta dessa pandemia gerada pelo novo coronavírus (Covid-19).

“Estes profissionais vivem de sua arte e precisam de ajuda para sobreviverem e manterem seus familiares. Todos nós estamos assustados e preocupados com os riscos deste vírus, mas não podemos esquecer esses trabalhadores que geralmente não têm o devido reconhecimento e precisam de apoio financeiro do Estado”, defendeu.

Já em relação aos taxistas e mototaxistas, Ibrain defendeu que o Banco do Estado de Sergipe (Banese) viabilize uma linha de crédito específica para essas categorias. “Não podemos esquecer quem precisa seguir na linha de frete para garantir o sustento da família. Essa ajuda via Banese é para que eles possam suportar a redução drástica dos serviços neste período de quarentena”, justificou Ibrain.