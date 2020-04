Em Boletim Epidemiológico do Coronavírus (Covid-19), divulgado nesta terça-feira, 14, a Secretaria de Estado de Saúde confirmou mais um caso da doença em Aracaju. Com este, sobe para 46 o número de casos confirmados em Sergipe.

“Trata-se de uma mulher de 27 anos, que é comunicante de um caso confirmado. Ela apresentou Síndrome Respiratório Aguda Grave (SRAG) e foi testada positivo para Covid-19. Ela cumpre isolamento domiciliar e o quadro de saúde permanece estável”, detalhou a SES.

Apesar do crescimento do número de infectados, a SES destacou que, em Sergipe, 688 exames para detectar o coronavírus foram realizados, sendo 642 negativados. “São 26 pacientes que receberam alta até o momento no Estado. Cinco pessoas permanecem internadas, são três na rede privada e duas em hospitais públicos. O número de óbitos permanece quatro”, acrescentou a Secretaria.

Panorama Covid-19 em SE

Confirmados: 46

Aracaju: 37

Propriá: 02

Pacatuba: 02

Nossa Senhora da Glória: 02

Capela: 01

Itabaiana: 01

Simão Dias: 01

Negativados: 642

Receberam alta: 26

Óbitos: 04