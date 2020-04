Na Campanha Nacional de Vacinação Contra a Gripe, até a última terça-feira, 14, conforme a Secretaria de Estado da Saúde (SES), foram imunizados 176.800 idosos, o que equivale 94% da cobertura vacinal e 36.200 profissionais da área da saúde, com 77% de cobertura. A partir desta quinta-feira, 16, a campanha entra em sua segunda fase, tendo como público-alvo pessoas com comorbidades, caminhoneiros, pessoas privadas de liberdade, profissionais do sistema prisional e profissionais das forças de segurança e salvamento.

De acordo com a gerente de Imunização da SES, Sândala Teles, as pessoas que estão entre o grupo prioritário devem apresentar a carteira de vacinação e documento de identificação nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) que atendem das 7h30 às 16h30, de segunda a sexta-feira, nos 75 municípios do estado. Além disso, ela destaca que o primeiro grupo pode continuar procurando os postos de saúde para se imunizar.

“Embora a segunda fase seja outro público-alvo, as pessoas da primeira fase como os idosos e profissionais de saúde podem ser vacinados. É importante continuar se vacinando, isso faz com que diminua as pessoas com influenza nas unidades de saúde , ou seja, são reduzidos os casos da doença”, explicou Sândala.

A terceira fase será iniciada dia 9 de maio, data que também marcará o dia ‘D da Campanha’. O público-alvo são as crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas, índios, adultos de 55 a 59 anos e professores.