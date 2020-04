Os municípios de Lagarto, Riachão do Dantas e Simão Dias, bem como alguns povoados estão com o abastecimento de água prejudicados. É que nas últimas 24h, a estação de captação da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) situada na barragem Dionísio Machado foi alvo de vandalismo e teve seus cabos furtados.

Procurado pelo Portal Lagartense, Marcos Roberto, superintendente de Operações da Deso em Lagarto, afirmou que devido a extensão do problema causado pelos criminosos, ainda não há previsão de quando o abastecimento voltará a normalidade. No entanto, as equipes de manutenção elétrica já estão trabalhando para resolver o problema.