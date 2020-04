Para ampliar e reforçar as equipes que estão na linha de frente da assistência hospitalar, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), está contratando profissionais de saúde para o atendimento aos casos da Covid-19. Foram mais de 200 trabalhadores em 11 categorias, para 11 unidades da Rede Estadual de Saúde, e o atendimento à população interna do sistema prisional.

O número de contratações poderá crescer gradativamente, caso ocorra evolução do cenário epidemiológico da doença. O Governo trabalha para garantir as escalas, como no Hospital de Urgência de Sergipe (Huse) que recebeu 47 novos profissionais nas áreas de médicos intensivistas, enfermeiros, fisioterapeutas, técnicos de enfermagem, biomédico e técnicos em laboratório.

De acordo com o secretário de Estado da Saúde, Valberto de Oliveira, foram ampliadas, inicialmente, as escalas da Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Huse com 14 intensivistas. “O governo do Estado também está montando duas unidades de retaguarda, que são o Hospital da Polícia Militar (HPM), com 42 leitos de enfermaria, sendo seis deles reversíveis para UTI, e a Unidade de Saúde Hildete Falcão, que terá 46 leitos”, salientou.

Os hospitais regionais também estão sendo contemplados com novos leitos de retaguarda e mais profissionais. Já estão disponíveis, em todo o Estado, 72 leitos para Covid-19, entre enfermaria e UTI. Em Itabaiana, foram contratados 21 profissionais. Em Estância, foram abertos 15 leitos já regulados e foram contratados 24 trabalhadores entre enfermeiros, técnicos de enfermagem e fisioterapeutas.