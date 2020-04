Após o jornal espanhol, Mundo Deportivo, divulgar há cerca de duas semanas que o lagartense naturalizado espanhol, Diego Costa, está nos planos da Roma para a próxima temporada, chegou a vez de outro clube italiano entrar na briga pelo atacante.

Dessa vez, foi o periódico ‘Corrielo Dello Sport’ quem divulgou a novidade de que o Nápoli seria mais um time interessado no atleta. Ainda de acordo com o jornal, os dois clubes teriam entrado em contato com os agentes de Diego Costa e apresentado ofertas que não chegaram a ser relevadas.

Vale lembrar que o atleta tem contrato com o Atlético de Madrid até o final de junho do ano que vem e seu valor de mercado é estimado em em 14,5 milhões de euros (R$ 83 milhões). Nesta temporada, o atacante marcou duas vezes em 19 partidas.