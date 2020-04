No dia 15 de agosto, o comediante Murilo Couto apresenta seu mais recente espetáculo intitulado ‘Gala Seca’. O evento acontece no Teatro Atheneu, a partir das 20h.

Além de comediante, Murilo Couto também é ator e trabalhou na novela Malhação entre os anos de 2009 e 2010. Ele foi um dos precursores dos Stand-Up Comedy no Brasil e, atualmente, integra o elenco do Talk Show Agora é Tarde, apresentado por Danilo Gentili no SBT.

O artista paraense também se tornou youtuber e seu canal possui mais de 1 milhão de inscritos e cerca de 30 milhões de visualizações.

O evento será aberto pelo comediante sergipano Ramon Coxinha e os ingressos estão à venda no site Ingresso Digital.