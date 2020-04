O secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Wanderson de Oliveira, pediu demissão nesta quarta-feira, 15, segundo informação divulgada através de nota do ministério.

Ele é considerado um dos principais auxilares do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e estava presente em quase todas as entrevistas coletivas sobre a atualização dos números relacionados a pandemia do novo coronavírus.

Em uma carta do secretário que estaria circulando entre os servidores da pasta e que foi obtida pela CNN Brasil, ele afirma que Mandetta também deve deixar o Ministério da Saúde na próximas horas ou dias.

“Só Deus para entender o que o querem fazer. De qualquer forma, a gestão do Mandetta acabou e preciso me preparar para sair junto, pois esse é um cargo eletivo e só estou nele por decisão do Mandetta. No entanto, por conhecer tão profundamente a SVS, tenho certeza que parte do que fizemos na SVS vai continuar, pois é uma secretaria técnica e sempre nos pautamos pela transparência, ética e preceitos constitucionais”, diz o secretário da SVS em um dos trechos da carta.