Atendendo a uma solicitação da Secretaria de Estado da Saúde, a Prefeitura Municipal de Riachão do Dantas transformou a Clínica de Saúde da Família Otaviano Oliveira de Souza em referência para o atendimento de pacientes com síndromes gripais. A unidade também será referência para às pessoas com suspeita de Coronavírus.

“A solicitação foi atendida considerando a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional pela Organização Mundial da Saúde em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (Covid-19)”, informou a Prefeitura Municipal de Riachão do Dantas.

Os atendimentos na Clínica de Saúde da Família Otaviano Oliveira de Souza estão sendo realizadas de segunda a sexta-feira, das 07h às 16h. Além disso, todas as atividades, incluindo as de enfrentamento à pandemia do Covid-19, seguem as orientações do plano de contingenciamento dos órgãos de saúde.