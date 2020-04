Com o objetivo de reconhecer todos os esforços no combate a pandemia do novo coronavírus (Covid-19) no país, o deputado federal lagartense Fábio Reis (MDB/SE), vice-líder do partido, apresentou uma requerimento para a Câmara dos Deputados conceder uma Moção de Louvor ao ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta.

Em sua argumentação, Fábio Reis destaca que Mandetta “tem sido incansável e irrepreensível tanto no comando das operações do Comitê de Crise contra o Covid-19, quanto na forma de expressar, de modo popular, as medidas técnicas e científicas que tem adotado durante esse período de isolamento da população”.

Por isso, Reis disse considerar nada mais justo “que a Câmara dos Deputados aprove com urgência e denodo essa Moção de Louvor para esse brasileiro que não tem poupado tempo nem esforços para atenuar essa tão terrível pandemia que tem assolado o Brasil e o resto do mundo”.

A indicação do deputado federal lagartense Fábio Reis foi protocolada no último dia 06 de abril de 2020. Já o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, deve deixar o cargo nos próximos dias devido a desentendimentos com o presidente Jair Bolsonaro, sobre a melhor forma de combater a pandemia do Covid-19.

